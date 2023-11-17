Границу со Словакией также угрожают перекрыть: какая ситуация с блокадой перевозчиков

6 ноября польские перевозчики начали блокаду украинских пунктов пропуска. Теперь союз автомобильных перевозчиков Словакии заявил о намерении присоединиться к ним.

Несмотря на то, что страны пытались добиться согласия и урегулировать ситуацию на границе, польские перевозчики отклонили все предложенные варианты. Какое положение дел на границе и почему словацкие перевозчики угрожают украинским коллегам – дальше в материале.

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Перевозчики Словакии угрожают заблокировать границу

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) предупредил, что будет препятствовать украинским перевозчикам въезжать на свою территорию, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозку в пределах ЕС.

Если Европейская транспортная комиссия этого не сделает, то UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков на границе и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны,

– сказал председатель UNAS Станислав Скала.

Как подсчитала словацкая ассоциация транспортных компаний CESMAD Slovakia, за последние 1,5 года трафик украинских грузовиков вырос примерно на 600 – 800%. И несмотря на то, что такая тенденция связана с войной в Украине и блокадой украинских портов, словаки выразили обеспокоенность по поводу возможного усиления нарушений. В частности, они выступают за:

более тщательные проверки украинцев на предмет нелегальных пересадок,

технической халатности транспортных средств,

мошенническое использование тахографов.

На границе уже есть очереди

Сейчас на пограничном переходе "Вишнее Немецкое – Ужгород" уже сформировались большие очереди.

Приоритет имеют те, кто перевозит важную гуманитарную помощь, скоропортящиеся грузы и животных. Однако водителям следует предъявить необходимые документы о перевозимом грузе.

В то же время, тем, кто не везет скоропортящийся товар, приходится стоять 4 – 5 дней.

Блокада польских перевозчиков: главное