Бюджетно и очень красиво: какие города ЕС признали самыми дешевыми для туристов в 2024 году
Источник:City Costs Barometer
Европа активно готовится к новому туристическому сезону. Наконец-то сфера вернулась на допандемийный уровень. Во многих популярных среди туристов городах выросли цены. В то же время для поклонников бюджетного отдыха также есть отличные варианты.
Post Office – британская почтовая компания – опубликовала "Барометр городских расходов". В нем определили рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов ЕС для туристов. Там можно качественно отдохнуть "не за все деньги мира".
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Чтобы определить самые бюджетные для туристов города, сравнивали 12 типичных расходов в путешествии. В частности, говорится о проезде на городском транспорте, ночевку в трехзвездочных отелях, ужин с бутылкой домашнего вина и обзор выдающихся локаций. Всего участие в отборе принимали 37 городов ЕС.
Какие города ЕС – самые дешевые для туристов
Вильнюс признали лучшим городом ЕС по соотношению цены и качества. Там можно провести выходные всего за 276 евро.
Вильнюс вернул себе титул города с лучшим соотношением цены и качества. Его расходы более чем на 10% ниже, чем у Лиссабона, который занял второе место, и менее чем вдвое ниже, чем в 18 других городов,
– говорится в сообщении.
Вильнюсу есть чем поразить туристов / Unsplash
В целом рейтинг выглядит так:
- Вильнюс, Литва (средний бюджет поездки – 276 евро).
- Лиссабон, Португалия (308 евро).
- Лилль, Франция (325 евро).
- Краков, Польша (326 евро).
- Афины, Греция (338 евро).
- Рига, Латвия (347 евро).
- Будапешт, Венгрия (363 евро).
- Братислава, Словакия (369 евро).
- Прага, Чехия (372 евро).
- Варшава, Польша (373 евро).
Между тем самым дорогим городом стал Амстердам. Выходные там будут стоить около 783 евро.