От 15 евро в сутки: рейтинг самых бюджетных стран Европы этим летом

Эксперты подсчитали дневной бюджет отдыха в популярных странах Европы. Оказалось, что можно качественно провести время и получить максимум впечатлений даже за несколько десятков евро в день.

В мае самое время планировать летний отпуск. Один из ключевых аспектов подготовки к отдыху – определение бюджета поездки. Эксперты помогли сориентироваться и составили рейтинг недорогих стран для лета-2023. Итак, куда отправиться летом, чтобы классно провести время и одновременно сэкономить – читайте в материале.

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Турция – на вершине рейтинга

В ТОП-5 самых дешевых стран Европы для летнего отдыха попали Турция, Польша, Болгария, Венгрия и Румыния.

Турция возглавила список стран для бюджетного отпуска. Ежедневные расходы путешественников здесь составляют всего около 15 евро. Эксперты отмечают, что Турция – это блестящий вариант для путешественников, желающих сочетать пляжный отдых с прогулками по историческим достопримечательностям.

Также в исследовании отметили низкие цены на продукты в Турции. Особенно туристам понравится вкусная и бюджетная уличная еда.

Однако стоит заранее узнать стоимость перелета в Турцию, ведь билеты могут оказаться недешевыми. Поэтому советуем отслеживать цены регулярно, чтобы "поймать" наилучшее предложение.

Ежедневные расходы туристов в Турции – от 15 евро / Фото Pixabay

Рейтинг бюджетных направлений на лето-2023

ТОП-10 недорогих стран по расходам в сутки:

Турция (суточный бюджет – от 15 евро); Польша (21 евро); Болгария (27 евро); Венгрия (32 евро); Румыния (37 евро); Хорватия (39 евро); Кипр (46 евро); Португалия (57 евро); Греция (62 евро); Испания (68 евро).

Когда выбираете направление на лето, тщательно планируйте расходы, сравнивайте цены на авиабилеты, следите за акциями перевозчиков. Важный совет: забронируйте жилье на летний отпуск заранее, чтобы выбрать самый подходящий вариант, в котором сочетаются и цена, и качество.