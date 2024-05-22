Бюджетные Мальдивы: где можно найти самые живописные европейские пляжи с кристальной водой

Отдых в Албании продолжает набирать популярность. Местные пляжи называют европейскими Мальдивами. Вот только отдохнуть там можно гораздо бюджетнее.

Долгое время Албания была закрытой от мира. Однако сейчас она мощно развивает свою туристическую инфраструктуру и врывается во все топы лучших европейских курортов.

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Ксамил – европейские Мальдивы

Одним из самых популярных среди туристов является курорт Ксамил. Он расположен на Албанской ривьере и славится своим белоснежным песком, кристальной водой и соломенными домиками на пляжах. Европейцы делятся впечатлениями от отдыха и отмечают, что европейские Мальдивы даже выигрывают. В частности, благодаря тому, что туда гораздо легче добраться.

Когда люди видят фотографии этого места, они сразу вспоминают Мальдивы! Но, к счастью для нас, это гораздо ближе к дому,

– такие комментарии появляются в соцсетях.



Албанская ривьера – одно из самых живописных мест страны / Unsplash

Отдыхая в Ксамили, стоит отправиться в путешествие в Гирокастру – один из самых уютных и живописных городков Албании, а также полюбоваться Соляной лагуной в Бутринте – национальном парке на юге Албании.

Туристический сезон в Ксамили обычно начинается в мае, поэтому отправляться в отпуск мечты можно уже. Албания славится своими фантастическими пейзажами, древней историей, архитектурой, которая соединила в себе различные культуры, и замечательной местной кухней. Приятный бонус – довольно бюджетные цены.