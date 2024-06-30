Хотят разогнать толпу: в популярный парк в Барселоне теперь будет не так легко попасть

Парк Гуэль в Барселоне снова попал в заголовки газет. Руководство решило с 1 июля перевести всю продажу билетов в цифровой формат.

Билеты будут доступны на определенные временные промежутки и приобрести их можно будет только онлайн. Таким образом хотят более равномерно распределить туристов в течение дня.

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Билеты в парк Гуэль будут продавать только онлайн

Этот шаг был мотивирован желанием уменьшить скопление людей в районе, который стал нежелательным и раздражающим побочным продуктом популярности места для туристов. Жители Ла-Саля, района, где расположен парк Гуэль, годами жаловались на неудобства, связанные с жизнью рядом с постоянным любимцем туристов.

Переход к полной цифровизации продажи билетов является естественным, поскольку онлайн-продажи уже составляют 85% проданных билетов.

Однако считают, что это полностью избавит от скопления людей на входе и блокирования прилегающей улицы, поскольку теперь туристы будут знать, когда они могут прибыть по временному интервалу. Это также устранит неудобства для туристов, которые направляются ко входу в парк только для того, чтобы узнать, что билетов больше нет.

Цифровизация продажи билетов является одним из мероприятий в рамках недавно обнародованного плана управления туризмом в городе,

– говорится в сообщении.



Парк Гуэль / Фото Unsplash

Напомним, Парк Гуэль, спроектирован не кем иным, как Антонио Гауди, официально открыт как общественный парк в 1926 году, и с тех пор он завораживает посетителей своей смесью сказочной архитектуры и красочной мозаики. Это стало одним из почти обязательных мест для селфи для посетителей со всего мира.

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