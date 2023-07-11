Во Франции до конца лета билеты на поезда будут продавать со скидками

Французские власти решили помочь отдыхающим сэкономить деньги этим летом. Билеты на поезда будут продаваться со скидками.

Тысячи дешевых тарифов на поезда теперь продаются по фиксированной цене. Это часть инициативы министра транспорта Франции Клемана Бона об удешевлении проезда поездом.

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Билеты на поезда со скидками во Франции

Акцию уже запустили. Она продлится до 15 июля. Забронировать дешевые билеты можно на любые рейсы Intercity до 31 августа включительно. Это маршруты вокруг Парижа, а также Нант – Лион, Нант – Бордо, Тулуза – Марсель и Бордо – Марсель.

Билеты продают по фиксированной цене – 19 евро. В обычное время поездка стоит в среднем 35 евро. Количество акционных билетов ограничено – 200 000 на все доступные рейсы.

Если проект сработает хорошо, в следующем году во Франции возможно запустят единственный проездной страной – как в Германии.

Скидки на общественный транспорт во Франции

Франция также запускает другие схемы понижения цен на ж/д билеты. К следующему лету Минтранс надеется ввести единственный проездной для молодежи. Пропуск будет действителен на всем общественном транспорте, включая поезда Intercités, поезда TER и автобусы.

Он надеется последовать примеру уже действующих региональных и национальных скидок.

Кроме того, в Окситании во Франции лица до 26 лет имеют право на билеты на поезд TER за 1 евро с 14 июля по 15 августа.