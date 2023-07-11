Тисячі дешевих тарифів на поїзди тепер продаються за фіксованою ціною. Це частина ініціативи міністра транспорту Франції Клемана Бона щодо здешевлення проїзду поїздом.

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Квитки на потяги зі знижками у Франції

Акцію вже запустили. Вона триватиме до 15 липня. Забронювати дешеві квитки можна на будь-які рейси Intercity до 31 серпня включно. Це маршрути навколо Парижа, і навіть Нант – Ліон, Нант – Бордо, Тулуза – Марсель і Бордо – Марсель.

Квитки продають за фіксованою ціною – 19 євро. У звичайний час поїздка коштує в середньому 35 євро. Кількість акційних квитків обмежена – 200 000 на всі доступні рейси.

Якщо проєкт спрацює добре, наступного року у Франції, можливо, запустять єдиний проїзний країною – як у Німеччині.

Знижки на громадський транспорт у Франції

Франція також запускає інші схеми зниження цін на залізничні квитки. До наступного літа Мінтранс сподівається запровадити єдиний проїзний для молоді. Перепустка буде дійсна на всьому громадському транспорті, включаючи поїзди Intercités, поїзди TER і автобуси.

Він сподівається наслідувати приклад деяких регіональних і національних знижок, які вже діють.

Крім того, в Окситанії у Франції особи віком до 26 років мають право на квитки на поїзд TER за 1 євро з 14 липня по 15 серпня.

Нагадаємо, на початку цього року в Німеччині запровадили проїзний квиток за 49 євро на місяць, який виявився дуже популярним.