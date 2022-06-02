Biedronka выпустила обновленное мобильное приложение со многими полезными функциями
Источник:Wiadomoscihandlowe
В крупнейшей польской сети супермаркетов Biedronka появилось новое приложение. Про полезный функционал программы – читайте дальше в нашем материале.
Biedronka – одна из популярнейших сетей магазинов не только среди поляков, но и украинцев. Многие из наших граждан хоть раз точно закупались в этом супермаркете.
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Теперь же шопинг в Biedronka должен стать еще более удобным. Разработчики фирменного приложения обещают пользователям программы совершенно новые преимущества, которых больше нигде нет. Цель проекта – привлечь как можно больше новых посетителей и увеличить продажи.
У Biedronka появилось новое приложение / Фото Wiadomoscihandlowe
Какие функции доступны в новом приложении Biedronka
- Постоянным клиентам сети больше не придется носить карту лояльности Moja Biedronka – виртуальная ее версия теперь в обновленном приложении.
- Функция "shakeomat" не только показывает покупателю всю информацию об актуальных акциях, но и позволяет получить персонализированную скидку на определенный товар. Для этого нужно просто "встряхнуть" телефон.
- Мобильное приложение позволяет использовать платежную систему Blik без получения кода.
- Пользователям приложения Biedronka доступен сканер цен. Вместо того чтобы искать его в магазине, покупателю достаточно просто отсканировать по телефону штрих-код на товаре.
- Новая версия приложения сохраняет историю ваших покупок.
Приложение могут скачать как пользователи Android-смартфонов, так и владельцы техники от Apple.
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