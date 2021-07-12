Biedronka будет работать в воскресенье
Источник:The Warsaw
Некоторые магазины сети Biedronka работать в неторговое воскресенье. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Poczta Polska.
Торговля в воскресенье в Польше запрещена законом. Поэтому все больше магазинов начинают сотрудничество с почтовыми сервисами. Это единственная возможность для польских торговых сетей осуществлять реализацию товаров в воскресенье.
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Детали воскресной работы Biedronka
Первый магазин Biedronka, в котором можно делать покупки в неторговые дни, будет открыт в варшавском районе Урсус уже в это воскресенье. На дверях магазина Biedronka написано: "Пункт обработки посылок: Poczta Polska, Allegro smart". Он будет работать с 7:00 до 23:00 по адресу Skoroszewska 5B.
Biedronka будет работать в воскресенье / Фото The Warsaw
Кроме Урсуса, сеть хочет открыть магазины еще в нескольких районах. Но перед этим владельцы протестуют эффективность первой такой торговой точки.
- Интересно, что по такому же принципу в воскресенье начали осуществлять торговлю в Польше уже несколько известных сетей. Например, так работают магазины Żabka. Также сеть Kaufland заявляла о намерении предоставления почтовых услуг в своих магазинах.
- Сейчас в обществе по этому проводу существует активная дискуссия. Некоторые люди считают, что подобным образом магазины нарушают закон, потому что все ищут способы "обойти" традиционный запрет. Другие люди придерживаются мнения, что владельцы торговых сетей не хитрят, а реализуют запросы потребителей.
- Почти 40% жителей Польши считают, что законодательные органы должны ввести дополнительные меры контроля в адрес магазинов, которые работают в воскресенье.