Безумная акция от Turkish Airlines: подборка дешевых рейсов для украинцев за границей

17 мая 2022 , 12:42
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Источник:

фейсбук Aviastop

Понимаем, что для многих из нас путешествия сейчас совсем не актуальны, однако для кого-то эта информация может быть полезной.

Так, из-за войны многие украинцы находятся в Европе. И если одни ищут убежища и возможности устроиться в стране пребывания, другие могут работать удаленно и рассматривают вариант релокации или просто бюджетно путешествовать.

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В Turkish Airlines будет действовать акция с привлекательными ценами на полеты в осенне-зимний период. Есть много дешевых рейсов из Варшавы и Вильнюса, а ниже представлен список бюджетных направлений из Риги.

Бюджетные рейсы из Риги с пересадкой в ​​Стамбуле

  • Токио (Япония) – 307 евро
  • Сеул (Южная Корея) – 337 евро
  • Ханой (Вьетнам) – 337 евро
  • Хошимин (Вьетнам) – 350 евро
  • Гонконг – 345 евро
  • Сингапур – 342 евро
  • Куала-Лумпур (Малайзия) – 375 евро
  • Джакарта (Индонезия) – 388 евро
  • Денпасар (Бали, Индонезия) – 447 евро
  • Бангкок, Пхукет (Таиланд) – 360 евро
  • Коломбо (Шри-Ланка) – 367 евро
  • Малое (Мальдивы) – 380 евро
  • Дака (Бангладеш) – 387 евро
  • Тайбэй (Тайвань) – 397 евро
  • Дели, Мумбаи (Индия) – 400 евро
  • Катманду (Непал) – 442 евро
  • Манила (Филиппины) – 465 евро
  • Сейшелы – 457 евро
  • Маврикий – 437 евро
  • Тунис – 217 евро
  • Алжир – 236 евро
  • Каир, Александрия – 300 евро
  • Килиманджаро – 318 евро
  • Занзибар – 371 евро
  • Дар-эс-Салам – 341 евро
  • Кейптаун, Йоханнесбург – 377 евро
  • Аккра – 391 евро
  • Абуджа – 372 евро
  • Аддис-Абеба – 378 евро
  • Дакар – 353 евро
  • Джибути – 374 евро
  • Дурбан – 383 евро
  • Энтеббе – 332 евро
  • Лагос – 391 евро
  • Сейшелы – 457 евро
  • Маврикий – 437 евро
  • Найроби – 330 евро
  • Нью-Йорк – 308 евро
  • Чикаго – 328 евро
  • Бостон – 348 евро
  • Хьюстон – 388 евро
  • Вашингтон – 378 евро
  • Майами – 398 евро
  • Лос-Анджелес – 398 евро
  • Сан-Франциско – 418 евро
  • Сиэтл – 399 евро
  • Торонто – 438 евро
  • Ванкувер – 448 евро
  • Богота – 398 евро
  • Буэнос-Айрес – 518 евро
  • Мехико, Канкун – 498 евро
  • Сан-Паоло – 457 евро
  • Тель-Авив – 198 евро
  • Тегеран, Тебрис – 198 евро
  • Дубаи – 248 евро
  • Абу-Даби – 259 евро
  • Амман – 298 евро
  • Акаба – 258 евро
  • Бейрут – 218 евро
  • Кувейт – 317 евро
  • Маскат – 368 евро
  • Ташкент, Самарканд – 247 евро
  • Алматы – 247 евро и другие.

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Условия акции от Turkish Airlines

  • Цены указаны за рейс в обе стороны;
  • Разрешено 2 остановки, одна бесплатная, а другая – 65 евро;
  • Рейсы в субботу и воскресенье дороже на 5 евро;
  • Отправление с 16 сентября 2022 года по 31 марта 2023 года;
  • За исключением периода 15 декабря – 15 января;
  • Акция проходит с 16 по 26 мая 2022 года;
  • Продолжительность пребывания – максимум 6 месяцев.

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Автор: Назарій Сорока