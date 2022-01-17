Безработица в Польше: какая ситуация в стране по сравнению с другими государствами-членами ЕС

Большинство объявлений о работе для украинцев за границей касаются трудоустройства в Польше. Несмотря на это, страна находится на третьем месте среди стран ЕС с низким уровнем безработицы.

Показатель безработицы в Польше, по разным информационным данным, составляет от 3% до 5,4%. Лучшие результаты только у Чехии (2,2%) и Нидерландов (2,7%).

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Каким образом при низкой безработице спрос на рабочую силу растет

Почему при столь низком уровне безработицы в Польше наблюдается дефицит рабочих? Ответ на этот вопрос дала Руслана Бровчук, эксперт по трудоустройству агентства "Первая Виза". По ее словам, количество рабочих вакансий превышает количество трудоспособных в Польше.

Работники заинтересованы работать на предприятиях, где есть дефицит кадров, а страна заинтересована в таких рабочих, поэтому власть упрощает легализацию иностранцев,

– объясняет Руслана Бровчук.

Эксперт компании "Первая Виза" добавляет, что общее количество свободных рабочих мест в Польше составляет более 1,3 миллиона вакансий. Чаще всего ищут работников в сферах промышленности, обслуживания и строительства.

Кстати, в последнее время уровень безработицы снизился во всех европейских странах до 6,5%. Так, в Украине в первом квартале 2021 года уровень безработицы составил 10,5%, а в конце года этот показатель снизился до 9,7%.

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В Польше находится около 1,5 миллиона трудовых мигрантов из Украины. Из них у более 300 тысяч украинцев есть действительный вид на жительство.