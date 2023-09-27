Почему требуют доставать ноутбук из сумки при контроле безопасности в аэропорту

Вы хорошо знаете, какими напряженными и длительными могут быть проверки безопасности в аэропорту. И тогда, когда вы сильно спешите, кто-то перед вами забывает достать ноутбук или планшет из сумки. И это еще больше задерживает очередь. Но зачем вообще просят это делать?

Один день – 11 сентября 2001 года – навсегда изменил мировую безопасность полетов. После террористических атак на башни-близнецы в Нью-Йорке все вещи пассажиров начали проверять очень тщательно. Но почему ноутбук в рюкзаке может быть опасен?

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Усиление безопасности

После 2001 года все мировые аэропорты сменили систему скрининга и проверки багажа. Пассажиров стали просить снимать обувь, ремни и верхнюю одежду. А дополнительно – доставать жидкости, ноутбуки, планшеты и телефоны из сумок и класть их на контейнер сканера отдельно. Так контролируют все, что может быть использовано для создания самодельного взрывного устройства.

С течением времени некоторые страны смогли усовершенствовать свое оборудование для проверок. Поэтому в определенных аэропортах они проходят более комфортно и быстрее.

Почему гаджеты не могут быть в сумке

Основная причина – батарея. Она и другие компоненты электронных устройств так плотны, что рентгеновские лучи не всегда могут эффективно проникать через них. Поэтому за ноутбуками и планшетами в сумке можно скрыть от службы безопасности какие-то предметы, которые не "заметит" сканер.

Поэтому для того чтобы не обыскивать каждую ручную кладь отдельно, просят сразу достать электронные устройства из рюкзаков. В некоторых случаях вас даже могут попросить включить гаджет, чтобы убедиться, что он действительно работает.

Некоторые аэропорты смогли обновить свою систему сканирования и пропускают сумки, где есть, например, ноутбуки. Это означает, что здесь установлен более современный сканер, экономящий время и нервы пассажиров.

Например, аэропорт Хельсинкина перевозку жидкостей в самолетах. Сейчас там работают сканеры на базе компьютерной томографии. И каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, может взять с собой до 2 литров жидкостей.