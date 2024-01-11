Тревожное небо: на каких авиамаршрутах чаще всего бывает турбулентность и стоит ли ее бояться

Для многих пассажиров турбулентность является самой плохой частью полета. Но бояться ее не нужно, ведь это явление мало угрожает современным коммерческим самолетам. Травмы случаются только тогда, когда пассажиры, пренебрегая своей безопасностью в воздухе, не пристегивают ремни безопасности.

Наиболее турбулентным маршрутом в мире является рейс между чилийской столицей Сантьяго и аэропортом Виру-Виру в Боливии. Где еще сильно трясет самолеты в воздухе – расскажем дальше.

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Сильная турбулентность встречается редко

Большинство пассажиров хотя бы раз в жизни ощущали незначительное пошатывание самолета. Но сильная турбулентность встречается гораздо реже. По некоторым данным, лишь один из каждых 50 тысяч рейсов испытывает сильную турбулентность.

Есть даже особые ресурсы, которые могут её спрогнозировать. По данным одного из таких вебсайтов Turbli, проанализировавшего около 150 тысяч маршрутов, составили рейтинг наиболее турбулентных рейсов в 2023 году.

Какие маршруты в зоне риска

Наиболее беспокойным маршрутом признан 1900-километровый перелет между Сантьяго (Чили) и международным аэропортом Виру-Виру (Боливия), тогда как Алматы (Казахстан) – Бишкек (Кыргызстан) занимает второе место.

Шесть самых неспокойных маршрутов – это внутренние перелеты в Японии и Китае. В первую десятку также вошли два европейских рейса. Маршрут из Милана в Женеву был признан наиболее турбулентным в Европе (и пятым наиболее турбулентным в мире), а маршрут из Милана в Цюрих занял десятое место в общем рейтинге.

Основатель портала Turbli Игнасио Гальего Маркос объясняет, что маршруты над Андами и Альпами находятся так высоко в рейтинге турбулентности из-за горных волн над ними. А маршруты в Китае и Японии беспокойны из-за высокой активности реактивных потоков.

10 самых турбулентных перелетов в мире:

Сантьяго, Чили (SCL) – Санта-Крус, Боливия (VVI); Алматы, Казахстан (ALA) – Бишкек, Кыргызстан (FRU); Ланьчжоу, Китай (LHW) – Чэнду, Китай (CTU); Чубу, Япония (НПО) – Сендай, Япония (SDJ); Милан, Италия (MXP) – Женева, Швейцария (GVA); Ланьчжоу, Китай (LHW) – Сяньян, Китай (XIY); Осака, Япония (KIX) – Сендай, Япония (SDJ); Сяньян, Китай (XIY) – Чэнду, Китай (CTU); Сяньян, Китай (XIY) – Чунцин, Китай (CKG); Милан, Италия (MXP) – Цюрих, Швейцария (ZRH).

Ученые выяснили, что климатический кризис привел к росту уровня турбулентности во время полетов. Это привело к увеличению расходов и рисков для пассажиров и экипажа.

Кстати, авиаэксперты считают, что турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета, а комфортнее всего – ближе к крыльям.

Как избежать укачивания при полете

Турбулентность в полете может вызвать серьезный дискомфорт, укачивание и тошноту. Поэтому казахстанская авиакомпания Air Astana поделилась советами, как пассажирам избежать этих неприятностей.

Прежде всего, перед перелетом советуют хорошо выспаться, избегать стресса и не употреблять алкоголь. Места рекомендуют выбирать в носовой части салона или у крыльев. Перед посадкой на борт не лишним будет выпить горячий чай с имбирем, а уже в воздухе съесть несколько мятных конфет. При необходимости можно выпить специальное лекарство против укачивания.