Неудачная шутка: за что туриста сняли с рейса и оштрафовали в польском аэропорту

Мужчина планировал вылететь из аэропорта Шопена в Варшаве в Эйндховен. Но попасть на рейс в Нидерланды ему не удалось из-за неудачной шутки.

Турист решил пошутить о бомбе в своем багаже. Его не пустили в самолет, обыскали и, в конце концов, оштрафовали.

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Поплатился за шутку

36-летний житель Мазовецкого воеводства получил штраф в размере 500 злотых. Когда его спросили об опасных предметах в багаже, он в шутку ответил, что в его чемодане есть тротиловая бомба. Об этом рассказала Дагмара Белец, спикер региональной Пограничной службы.

Сотрудники Специальной группы вмешательства Пограничной заставы "Варшава-Океце" были немедленно проинформированы об инциденте и выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства и проверить багаж мужчины,

– уточнила пресс-секретарь.

Пассажира изолировали от других путешественников, а затем вместе с его чемоданом проверили на наличие опасных предметов. Ничего запретного не нашли. Шутник пытался оправдаться за свой неудачный поступок, но не удалось. Последствия были для него неприятными: он потерял перелет в Эйндховен и 500 злотых.

Из-за нетрезвого мужчины рейс Wizz Air задержали на 13 часов

Пьяный пассажир сломал дверь самолета в аэропорту Сарагосы. Из-за этого вылет задержали на 13 часов, все вынуждены были ждать нового борта.

224 пассажира застряли в испанском аэропорту из-за поведения нетрезвого мужчины из Румынии. После того, как он повредил дверь самолета, всех вернули обратно в терминал. Следующего вылета пришлось ждать полдня.

Сразу после инцидента на место прибыла гражданская гвардия. После того, как они помогли пассажирам задержанного рейса, принялись и за нарушителя.