Максимальный уровень угрозы: туристов предупреждают о риске поездки в одну страну ЕС

Для путешественников, планирующих посетить Францию, выдано предупреждение о рисках безопасности. В качестве меры предосторожности процедуры эвакуации могут применяться в аэропортах, коммерческих центрах и популярных туристических местах.

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) предупредило своих граждан по поводу текущей ситуации во Франции. Ведомство информирует о последних событиях в этой стране и предупреждает о потенциальных рисках, которые могут возникнуть в ближайшие дни.

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Путешественников предупреждают о рисках во Франции

Франция повысила свой национальный уровень угрозы до максимального уровня, который называют "уровнем чрезвычайной атаки". Такое решение было принято после смертельной атаки в Аррасе, расположенном на севере страны, 13 октября 2023 года.

Этот уровень угрозы описывается как "максимальная бдительность и защита при непосредственной угрозе террористического акта или сразу после",

– указывается в сообщении ведомства.

Было издано также предупреждение о потенциальной эвакуации мест скопления людей во Франции. Это касается известных мест, таких как аэропорты, вокзалы, остановки общественного транспорта, туристические достопримечательности, основные спортивные объекты, учебные заведения и крупные коммерческие центры.

В министерстве призвали быть внимательными и готовыми к усиленным проверкам безопасности. МИД Британии настоятельно рекомендует следовать советам местных властей.

Франция тоже стала свидетелем серии пропалестинских демонстраций. Быстро отреагировав, французские власти усилили меры безопасности вокруг мест еврейской общины. Туристам рекомендовано оставаться бдительными к своему окружению и не приближаться к продолжающимся демонстрациям.

Что произошло во Франции накануне?

Как известно, в средней школе Гамбетта в Аррасе произошел теракт 13 октября около 11:00. По словам свидетелей, выходец из Чечни напал на учителя и нанес ему несколько смертельных ранений ножом. Также избил еще двух сотрудников учебного заведения. Среди учащихся пострадавших нет. Очевидцы говорят, что злоумышленник в данный момент выкрикивал "Аллаху Акбар".

Сообщается, что нападавшего уже задержали. Им оказался 20-летний чеченец, уроженец России. Во время нападения на учителя литературы он по меньшей мере воскликнул "Аллаху Акбар". Полиция уже открыла уголовное производство с пометкой о терроризме.

Кроме того, в субботу, 14 октября, парижский Лувр закрыл свои двери для посетителей. Известно, что эвакуировали этот день также Версальский дворец.

По имеющимся данным, Лувр закрывали в субботу "из соображений безопасности", а Версальский дворец на фоне сообщений о якобы заминировании.