Бесплатный проезд в польских поездах для украинцев: действующие правила

В Польше большинство перевозчиков, в частности PKP Intercity, продлили право на бесплатный проезд в общественном транспорте для граждан Украины. Напоминаем, кто имеет право пользоваться этой возможностью.

Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться польскими поездами до 30 апреля. Правило действует для тех, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года.

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Правила бесплатного проезда в польских поездах

На бесплатный проезд могут претендовать:

дети и подростки младше 18 лет;

женщины (независимо от возраста);

мужчины в возрасте 60 лет и старше;

мужчины в возрасте 18 – 60 лет с инвалидностью.

При себе следует иметь документ, подтверждающий въезд в страну после начала военных действий в Украине. Это может быть штамп в загранпаспорте или любой другой документ, подтверждающий личность вместе с уведомлением о присвоении номера PESEL (польский аналог идентификационного кода).