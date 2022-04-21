Бесплатное жилье для украинских беженцев: Airbnb раздает 100 000 ваучеров

Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья Airbnb раздает 100 000 ваучеров беженцам из Украины. Присоединиться к инициативе могут выехавшие за пределы страны после 20 февраля 2022 года.

Так, украинцы могут получить купоны на жилье на сумму 1 000 – 2 000 евро через организацию Nova Ukraine. Использовать их можно только один раз, но забронировать жилье можно на несколько недель.

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Airbnb раздает 100 000 ваучеров

Ваучер поможет арендовать жилье на благотворительном сайте Airbnb.org на несколько недель.

Как отмечают в компании, их выдают на одну семью. В приоритете – те, кто нуждается в жилье чем быстрее.

Поскольку заявки рассматриваются индивидуально, деньги могут поступать в течение 1 – 2 месяцев. Но сразу же после получения их можно использовать.

Какие условия предложения:

Общая стоимость пребывания не должна превышать сумму, указанную в электронном письме.

Лицо не может использовать дополнительные способы оплаты для покрытия части, превышающей указанную сумму.

Пребывание является одноразовым и не подлежит передаче другому человеку, как и бронирование.

Не стоит бронировать за ваучером жилье на 1 – 2 сутки – оставшаяся сумма будет потеряна.

В случае отмены бронирования или освобождения квартиры ранее, право на пребывание утратит силу. И забронировать еще одно жилье за ​​ваучером не получится.

Заметим, что после рассмотрения заявления, вы получите ваучер на вашу электронную почту или письмо о дополнительных данных.