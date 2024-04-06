Преодолела 3000 километров, чтобы сходить к стоматологу: история украинской беженки, которая поражает

Беженка Наталья Негреба, спасаясь от войны, приехала в Великобританию вместе с маленькой дочкой Агнией. Женщина и не догадывалась, что ей придется срочно возвращаться в Украину, чтобы сходить к стоматологу.

В Великобритании Наталья и Агния нашли приют в графстве Уилтшир. История началась, когда Наталья почувствовала острую зубную боль. Сначала женщина обратилась за помощью к местным стоматологам. В то же время цена на их услуги поражает.

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Удаление зуба стоило бы 14 тысяч гривен, а лечение корневых каналов – примерно 39 тысяч гривен.

Наталья была шокирована, когда услышала цену. Она сказала: "Мне придется лететь домой в Украину, чтобы лечиться",

– говорится в сообщении.

Тогда женщина решила возвращаться в Украину, чтобы пойти к стоматологу в родном Днепре. Наталья очень переживала, но боль становилась все сильнее. В конце концов, Наталья приобрела билеты в Польшу, а оттуда автобусом приехала во Львов. Далее Наталья поездом отправилась в Днепр. Так женщина преодолела 3 тысячи километров.

Зуб удалось спасти. Кроме того, даже с дорогой и всеми процедурами это обошлось гораздо дешевле, чем если бы Наталья воспользовалась услугами стоматолога в Великобритании. Женщина отмечает: "лечение в Украине очень дешевое с точки зрения англичан, но для местных оно не считается таковым".