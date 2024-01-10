Израиль разрешил украинцам находиться в стране до конца 2024 года: что известно о решении

После 24 февраля 2022 года многие страны мира приютили украинских беженцев, оказав им разную помощь. Одним из таких государств является Израиль.

Впрочем, спустя почти 2 года войны в Украине мир вводит новые требования для украинцев. В частности, говорится и о сроках пребывания – некоторые страны устанавливают даты до конца 2024-го, а другие – дольше. Израиль входит в список стран, которые позволят украинцам остаться до конца текущего года.

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Украинцы смогут находиться в Израиле до конца 2024 года

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что правительство приняло решение о продлении разрешения на пребывание в стране для граждан Украины до конца 2024 года, назвав это свидетельством поддержки.

Украинская сторона считает это решение особенно щедрым "в столь непростые времена для государства Израиль".

Мы высоко ценим это решение. Наши народы переживают вместе тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа,

– заявил Корнийчук.

Украинцев в Израиле лишили бесплатного медицинского страхования

После полномасштабного вторжения Израиль предоставил украинским беженцам базовый пакет медицинских услуг. Это касалось и переселенцев до 60 лет, а также 3400 украинцев из категории 60+.

Однако в конце лета 2023-го в Израиле прекратили бесплатное медицинское обслуживание около 14 000 украинских беженцев. Заранее никого не предупреждали, потому эта ситуация стала неприятным сюрпризом.

К слову, Украина рассматривает возможность на время приостановить безвизовый режим с Израилем. Причина – риски, спровоцированные ежегодным паломничеством в Умань. У Украины нет достаточно средств для защиты паломников. Израильская сторона тем временем предупреждает, что если Киев пойдет на это, вернуть безвиз будет очень трудно.