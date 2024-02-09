Станет немного легче: украинским беженцам упростят проживание в Израиле

В Тель-Авиве приняли решение, согласно которому всем беженцам из Украины, что сейчас проживают в Израиле, должны быть выданы визы типа 2А5. Это гарантирует им важные права на трудоустройство, комплексное медицинское страхование и доступ к банковским услугам.

Визы будут предоставлять сроком до 31 декабря 2024 года с возможностью продления. Соответствующее постановление вынес Окружной суд в городе Тель-Авив 7 февраля 2024 года.

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Украинцам упростят условия проживания в Израиле

Гражданам Украины, которые находятся в Израиле и подпадают под действие директивы о коллективной защите, должны предоставить визы типа 2А5.

Владельцы этой визы имеют право на:

официальное трудоустройство,

могут открыть банковский счет,

оформить медицинское страхование.

Ранее МВД Израиля приняло решение о продлении срока пребывания для граждан Украины и позволило трудоустройство для лиц, которые легально находились в Израиле по состоянию на 24 февраля 2022, а также тех, кто въехал в страну позже, до 31 января 2024.

То есть украинцам не нужно было обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы, однако, граждане Украины не получали никаких документов.

Отныне украинцы смогут получить именной документ, подтверждающий их статус в стране, что упростит проживание в Израиле,

– отметили в посольстве.

Отмечается, что визы должны быть выданы не позднее 3 марта 2024 года. Граждане Украины могут обратиться в территориальные отделения Управления по делам народонаселения и иммиграции для получения упомянутой визы.

Израиль разрешил украинцам находиться в стране до конца 2024-го

Через почти 2 года войны в Украине мир вводит новые требования для украинцев. В частности, говорится и о сроках пребывания – некоторые страны устанавливают даты до конца 2024-го, другие же – дольше. Израиль входит в перечень стран, которые позволят украинцам остаться до конца текущего года.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что правительство приняло решение о продлении разрешения на пребывание в стране для граждан Украины до конца 2024 года, назвав это свидетельством поддержки. Украинская сторона считает это решение особенно щедрым "в такие непростые времена для государства Израиль".

К слову, Украина рассматривает возможность на некоторое время приостановить безвизовый режим с Израилем. Причина – риски, спровоцированы ежегодным паломничеством в Умань. Украина не имеет достаточно средств для защиты паломников. Израильская сторона тем временем предупреждает, что если Киев пойдет на это, то вернуть безвиз будет очень трудно.