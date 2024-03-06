Бонус для украинцев в Италии в 2024 году: кто может получить 900 евро и как это сделать

Италия заняла 5 место среди стран ЕС по количеству принятых украинских беженцев. В общем статус временной защиты в государстве оформили около 180 000 украинцев.

Как и другие страны Европы, Италия обеспечивает искателей убежища жильем, медицинским обслуживанием, работой, предоставляет доступ к обучению и финансовую поддержку. В частности, в 2024 году была продолжена бонусная программа для украинцев, в рамках которой беженец может получить 900 евро. Как оформить выплату – далее в материале.

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Кто может получить бонус в Италии в 2024-м?

Правительство Италии выделило финансовую поддержку для украинцев, которые оформили в стране статус временной защиты.

Получить бонус можно в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Выплата будет начислена на следующий месяц после подачи заявки.

Сумма выплат равна 300 евро в месяц на одного взрослого. Финансовая поддержка будет предоставляться в течение 3 месяцев. То есть максимально один человек сможет получить 900 евро помощи на проживание.

Как подать заявку и перечень документов для оформления бонуса?

Чтобы подать заявку на выплату бонуса для украинцев в Италии необходимо обратиться в муниципальный совет города, в котором проживаете со следующим перечнем документов:

Заявление на получение бонуса.

Копия вида на временную защиту.

Копия паспорта.

Копия итальянского налогового кода (Codice Fiscale).

Свидетельство о рождении детей (для лиц, имеющих детей).

Заявку можно подать лично, по почте или через электронную почту муниципалитета.

Более подробную информацию о процедуре оформления бонуса для украинцев в Италии ищите на сайте муниципалитета города, в котором вы проживаете.

Заметим, Ирландия может сократить выплаты для беженцев из Украины. Это будет касаться людей, которые живут в государственном жилье.