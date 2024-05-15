Сколько украинцев планируют оставаться в Европе: новые данные

Почти половина украинских беженцев, проживающих в Восточной и Центральной Европе, сейчас трудоустроены. 70% граждан Украины выразили намерение остаться в странах, в которых сейчас находятся.

В недавнем исследовании, проведенном Международной организацией по миграции (МОМ), изучались потребности, намерения и проблемы интеграции беженцев из Украины в 11 странах Центральной и Восточной Европы. Опрос, проведенный в 2023 году, собрал ответы от 28 700 украинцев, из которых 24 602 были трудоспособного возраста.

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Сколько трудоспособных украинцев планируют оставаться в ЕС?

Согласно результатам исследования, намеревались оставаться в стране пребывания в ближайшем будущем 17 149 опрошенных (70%). Другие планировали вернуться в Украину или переехать в другую страну.

В среднем доля тех, кто планировал остаться в стране, где проводился опрос, среди респондентов трудоспособного возраста (18 – 64 года) в 2023 году была 61%. В частности, в странах:

Болгария – 58%;

Чехия – 73%;

Эстония – 89%;

Венгрия – 44%;

Литва – 81%;

Латвия – 13%;

Молдова – 46%;

Польша – 38%;

Румыния – 61%;

Словакия – 76%.

А среди опрошенных нетрудоспособного возраста (от 65 лет) намеревались оставаться в стране приюта 9% людей.

Также исследование показало, что 66% респондентов (11 290 человек) были экономически активны – 44% имели работу, а 22% – искали занятость. Не работали 28% опрошенных. Уровень занятости украинцев растет со временем пребывания в стране. Например, за первые полгода нашли работу в среднем 53% опрошенных, за 7 – 12 месяцев – 69% участников исследования, 19 – 24 месяца – 74%.

Сколько беженцев планируют вернуться в Украину?

Киевский международный институт социологии провел свой опрос среди украинцев, которые сейчас находятся в Германии, Польше и Чехии. Большинство украинцев (66%) – скорее или полностью удовлетворены теми условиями, которые получили в странах ЕС. Между тем 26% респондентов пожаловались на жизнь в Германии, Польше и Чехии и заявили, что недовольны своей сегодняшней реальностью.

Спрогнозировали, сколько украинцев планируют вернуться домой. Говорится лишь о 50% респондентов (и это – оптимистический сценарий).