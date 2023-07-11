Какие страны ЕС приняли больше всего украинцев: список лидеров

Больше всего украинцев приняла Германия. Кто еще попал в этот список – узнайте ниже!

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Свежие данные Евростата показывают, что основными странами, принимавшими украинцев, стали:

Германия – (1 111 590 человек или 28% от общего числа беглецов от войны); Польша – 991 375 человек (25%); Чехия – 340090 лицами (8%).

По сравнению с концом апреля 2023 по состоянию на конец мая количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 57 300 человек. Темпы роста составили 1,4%.

Больше всего беженцев за этот период приняли Германия – 21 355 человек (2%), Чехия – 8 240 (2,5%) и Румыния – 3 825 человек (3%).

Где беженцев стало меньше?

Однако было несколько стран, где за этот период количество лиц под временной защитой уменьшилось. В Польше количество лиц, получивших временную защиту, уменьшилось на 3 660 человек (снижение на -0,4%).

Подобным образом в Португалии зафиксировано уменьшение на 470 человек (-0,8%), а во Франции – на 170 человек (-0,3%). В Эстонии было незначительное снижение на 30 человек (-0,1 процента) по количеству бенефициаров временной защиты.

За этот же период граждане Украины составляли 98% получивших временную защиту в ЕС.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,6%), большинство из них – женщины в возрастной группе. 64 года. Дети составляли не более трети (34,6%), а взрослые мужчины – менее пятой части (18,8%) от общего количества.