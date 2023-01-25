Работа в Швейцарии: сколько зарабатывают украинские беженцы
Источник:swissinfo.ch
С начала войны более 70 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. Большинство беженцев изъявляют желание работать больше.
Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного Бернской Высшей школой прикладных наук (BFH) по заказу Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста). Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в Швейцарии.
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Работа украинцев в Швейцарии
BFH провел в сентябре – октябре 2022 года онлайн-опрос среди украинских беженцев. Всего в исследовании приняли участие 8 000 человек в возрасте от 16 до 59 лет с видом на жительство категории S.
Так примерно 40% опрошенных беженцев в Швейцарии хорошо знают английский язык, а 70% – имеют высшее образование.
Треть (36%) респондентов заявили, что активно ищут работу, столько же хотят работать в Швейцарии. 27% украинцев прошли курс профобучения или участвовали в одной из программ трудоустройства. Практически работают 15% опрошенных. Три четверти уже имеющих работу хотели бы работать больше.
Среди трудоустроенных занятость выглядит так:
- в среднем беженцы работают по ставке 70% недели – у 98% это был стандартный швейцарский трудовой договор, только у 2% работа была в статусе самозанятого работника.
Те беженцы, которые работали по ставке 70%, в среднем зарабатывали 4 477 швейцарских франков (4 880 долларов) в месяц.К слову, 9 ноября 2022 года власти Швейцарии продлили действие защитного статуса S для украинцев до 4 марта 2024 года.