Работа в Швейцарии: сколько зарабатывают украинские беженцы

С начала войны более 70 000 украинцев выехали в Швейцарию и обратились к швейцарским властям в поисках защиты. Большинство беженцев изъявляют желание работать больше.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного Бернской Высшей школой прикладных наук (BFH) по заказу Государственного секретариата по делам миграции (SEM, подразделение Минюста). Рассказываем, сколько зарабатывают украинцы в Швейцарии.

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