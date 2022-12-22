В Польше подсчитали, сколько украинцев имеют разрешение на проживание в стране – это рекорд

После полномасштабного российского вторжения в Украину поляки сразу открыли свои границы украинцам. В страну хлынули волны беженцев.

Сколько украинцев получили вид на жительство

Большинство из них уже успели получить вид на жительство в связи с работой и войной. В Польше решили сосчитать, сколько украинцев имеют статус временной защиты. Об этом сообщил спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

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Так, 1,66 миллиона иностранцев имеют разрешение на проживание в Польше. Безусловно, самой большой группой являются граждане Украины, которые получили 1,36 миллиона разрешений.

По словам Дудзяка, основанием для нахождения большинства иностранцев является временная защита в соответствии с решением Совета ЕС в связи с массовым наплывом беженцев из Украины.

Сейчас это 954 тысячи человек, в том числе – 950 тысяч граждан Украины,

– сообщил он.

В прошлом году вид на жительство в Польше получили всего 190 тысяч украинцев.

С началом войны право на проживание в этой стране получили украинцы и иностранцы с видом на жительство в Украине, прибывшие с 24 февраля 2022 года. Для этого достаточно оформить номер PESEL. Якуб Дудзяк отметил, что женщины и дети составляют около 90% лиц, зарегистрированных на этом основании.

Граждан каких еще стран в Польше больше всего

Украинцы получили в Польше 1,36 миллиона действительных вида на жительство. Далее наибольшее количество разрешений имеют граждане:

Беларуси – 66,2 тысячи;

Грузии – 18,4 тысячи;

России – 18,3 тысячи;

Германии – 18 тысяч;

Индии – 13,8 тысячи;

Вьетнаму – 12,5 тысячи.

В ведомстве сообщили, что иностранцы неизменно предпочитают селиться в регионах с крупными городскими агломерациями. Наиболее популярны такие воеводства: Мазовецкое, Малопольское, Великопольское и Нижнесилезское.

Польша готовится к наплыву беженцев из Украины через зиму

Массированные террористические атаки России на украинскую инфраструктуру могут спровоцировать очередной наплыв беженцев в Польшу и другие страны ЕС. Эксперты прогнозируют, что в начале зимы украинско-польская граница может пересечь до полумиллиона граждан Украины.

До сих пор многим удавалось справиться с отсутствием горячей воды и электричества. Зимой это будет труднее, поэтому в течение нескольких недель наблюдается, что все больше украинцев бегут от войны, в том числе и в Польшу. Страна заявила, что готова принимать людей, несмотря на то, что сама Польша борется с проблемами роста цен на энергоносители и инфляцией.