Крупный миграционный кризис со времен Второй мировой: сколько украинцев уехало после 24 февраля

Полномасштабная война, которую россия развязала против Украины, спровоцировала массовую миграцию украинцев. С 24 февраля миллионы наших земляков были вынуждены искать новый дом за границей.

По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек. Это самый большой миграционный кризис со времен Второй мировой войны.

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Массовая миграция украинцев за границу

Так, с 24 февраля почти треть граждан Украины разъехались по миру в поисках спасения от войны и нового дома. Речь идет об 11,1 миллионе человек, которые из-за войны стали беженцами. Вместе с тем 4,7 миллиона вынужденных переселенцев уже вернулись домой, еще значительная часть ждет окончания боевых действий, чтобы приехать обратно.

Страны, принявшие больше всего беженцев из Украины