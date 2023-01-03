Украинские беженцы в Италии могут получить 150 евро: какие условия

Многие украинские беженцы с начала полномасштабного вторжения нашли убежище в Италии. Страна предлагает таким лицам единовременную помощь в размере 150 евро.

Одноразовая помощь 150 евро украинцам в Италии

Это одноразовая выплата, предоставляемая людям с низким доходом. Узнайте подробнее, кто может рассчитывать на выплату и как подать заявку.

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Финансовую помощь в размере 150 евро могут получить те лица, доходы которых не превышают 20 000 евро в год за налоговый период 2021 года.

Заявку на выплату могут подать скоординированные и постоянные сотрудники, научные сотрудники, аспиранты со стипендиями, сезонные работники, работники с перерывами и работники сферы развлечений, у которых есть требования, указанные в циркуляре INPS No 127 от 16 ноября 2022 года.

Сезонные работники могут оформить заявку только если они не получали пособия в ноябре 2022 года.

Отмечается, что выплаты следует оформить до 31 января 2023 года.

Как подать заявку

Подать заявление можно через онлайн-сервис 150 евро – Domanda. На сайте необходимо авторизоваться с помощью своего налогового кода или одной из электронных верификационных систем Италии.

После проверки подлинности с вашими учетными данными вам нужно будет выбрать категорию, на которую собираетесь подать заявку.

Также заявку можно подать через контактный центр по номеру 803 164 со стационарного телефона или 06 164 164 с мобильного.