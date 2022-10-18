5 стран, тратящих рекордные суммы на содержание беженцев из Украины

С 24 февраля Европа открыла свои границы для украинцев, массово выезжавших и продолжающих выезжать из Украины в поисках спасения от войны. Но какие расходы терпят европейские страны из-за масштабного кризиса беженцев?

Так, страны ЕС не только беспрепятственно пускают на свою территорию граждан Украины, которые спасаются от преступной российско-украинской войны, но предоставляют беженцам жилье, обеспечивают питанием и одеждой, а также выплачивают денежную помощь. На все это выделяют сумасшедшие суммы. Вместе с тем, большая часть расходов пришлась только на две страны Европы.

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Какие страны ЕС тратят больше всего средств на украинских беженцев

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценила, сколько тратят денег европейские страны на убежище украинцев, а также специалисты сделали прогнозы, какие расходы ждут ЕС до конца 2022 года.

Поскольку Польша приняла у себя больше всего украинцев за более 7 месяцев полномасштабной войны, то соседняя страна несет рекордные финансовые затраты. До конца текущего года эта сумма может составить 8,36 миллиарда евро. Большая часть этих денег выделяется на обеспечение проживания и социальные выплаты (6,21 миллиарда евро), а также на образование и здравоохранение.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее доля расходов на украинских беженцев до конца года может составить около 6,8 миллиарда евро

Именно эти две страны взяли на себя львиную долю расходов на фоне крупнейшего в Европе кризиса беженцев со времен Второй мировой войны.

Страны в ТОП-5 по количеству расходов на беженцев из Украины

Польша – около 8,36 миллиарда евро;

Германия – 6,8 миллиарда евро;

Чехия – примерно 1,96 миллиарда евро;

Испания – более 1 миллиарда евро;

Румыния – более 1 миллиарда евро.

Ожидается, что Польша и Германия примут большую часть расходов из почти 27 миллиардов евро. Это общая сумма, приходящаяся на 38 членов ОЭСР.