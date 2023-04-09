На пунктах пропуска на западной границе появится бесплатный Wi-Fi

9 апреля 2023, 15:03
Читати новину українською

Источник:

Государственная пограничная служба

В пяти пунктах пересечения государственной границы на западе Украины будет работать бесплатная интернет-сеть Wi-Fi.

Бесплатный Wi-Fi на границе

На западе Украины Госпогранслужба разворачивает бесплатную защищенную сеть Wi-Fi в пунктах пропуска. Интернет обеспечивается спутниковым терминалом Starlink, а защищенность сети – оборудованием компании FortiNET.

Также на тему Имеют ли право ребята 16 – 17 лет пересекать границу

Подразделения связи Госпогранслужбы в пунктах пропуска на западной границе разворачивают бесплатную защищенную сеть Wi-Fi. Следовательно, путешествующие, следующие через "Шегини", уже сейчас могут воспользоваться высокоскоростным свободным доступом в Интернет, присоединившись к сети,
– говорится в сообщении.

Где заработает бесплатный Wi-Fi

Уже в конце апреля бесплатный wi-fi появится на трех пунктах пропуска:

  • Краковец;
  • Рава-Русская;
  • Ягодин
  • Порубное;
  • Красноильск;
  • Дьяковцы.

Впоследствии бесплатный Интернет заработает еще в 18 автомобильных пунктах пропуска на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Автор: Назарій Сорока