Бесплатный проезд для украинцев: с 1 июня в ряде стран Европы вводятся новые правила

С 24 февраля, когда российские войска напали на Украину, Европа не только открыла свои границы, но и разрешила нашим беженцам безвозмездно передвигаться по странам. Однако с 1 июня ряд государств ЕС изменяют правила пользования общественным транспортом.

В большинстве стран право на бесплатный проезд для украинцев сохраняется и дальше. Кроме этого, особых требований нет – беженцам нужно иметь при себе украинский паспорт или бесплатный билет, который можно взять в кассах на вокзале или у кондуктора.

И еще Нужно ли становиться на консульский учет украинцам: полезные советы

Однако некоторые европейские государства частично отменяют свободный проезд уже с 1 июня. Речь идет о Польше, Швейцарии, Германии, Болгарии и Чехии. Для украинцев здесь будет действовать льготный проезд.

Новые правила бесплатного проезда в Польше

Пока известно, что украинцам придется платить в городском транспорте Варшавы. Что касается региональных поездов компании PKP Intercity, то только определенные направления останутся бесплатными.

Если раньше беженцы из Украины имели возможность путешествовать на поездах PKP Intercity по всей Польше, то с начала июня бесплатный проезд будет только на маршрутах до и от тех городов, которые расположены на польско-украинской границе (Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загоже, Ярослав и Жешув).

Кто может получить бесплатный билет:

женщины

дети до 18 лет

мужчины старше 60 лет

мужчины в возрасте 18–60 с инвалидностью.

Документы, предоставляющие право свободно пользоваться поездами PKP Intercity:

паспорт, подтверждающий пересечение границы после 24 февраля;

документ с фотографией, подтверждающей личность;

уведомление о присвоении номера PESEL;

проездной билет из Украины в Польшу.

Актуальную информацию можно получить на специальной горячей линии для граждан Украины –(стоимость звонка в соответствии с тарифом оператора) или(бесплатная горячая линия для всех внутренних операторов).

Актуально 90 дней пребывания в ЕС: могут ли украинцы повторно въехать в Польшу с исчерпанным безвизом



Информация об общественном транспорте Европы для украинцев / Фото Telegram

Какие требования будут действовать в других странах Европы

Германия вводит проездной на все виды городского транспорта в любом городе и региональных поездах за 9 евро. В Чехии абонемент на все виды местного общественного транспорта обойдется почти в 7 евро.

Это интересно – В Эстонии спели на украинском "Ой, в лугу красная калина": смотрите видео