Бесплатные услуги стоматолога для украинцев в Италии: как получить

Стоматологи в Италии решили внести свой вклад, чтобы помочь украинцам во время сложной борьбы с оккупантами. Поэтому людям, оказавшимся в Италии из-за войны, врачи готовы бесплатно предоставлять услуги.

Проявление солидарности итальянских медиков с Украиной происходит в рамках акции Pane e Denti for Ucraina. Она является частью проекта помощи беженцам.

Узнайте также With Ukraine: о масштабном проекте поддержки от Посольства Украины в Великобритании

Как получить бесплатные услуги стоматолога в Италии

Граждане Украины, пересекшие итальянскую границу после 24 февраля 2022 года в статусе беженца, при необходимости могут посетить стоматолога на безвозмездной основе. Забронировать визит можно с помощью специальной интерактивной карты.

Чтобы получить услугу, нужно показать биометрический паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Визит может быть одноразовым или пациенту будет составлен план лечения.

This is Ukraine: смотрите видео