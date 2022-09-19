Бесплатные билеты от Wizz Air для украинцев: на каких рейсах еще остались места

Бесплатные авиаперелеты от Wizz Air для украинцев доступны до сих пор. Рассказываем, по каким направлениям еще остались билеты.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air в последний месяц лета выделил 100 тысяч бесплатных билетов для граждан Украины. В рамках акции можно добраться до разных стран Европы и Великой Британии.

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Куда украинцы еще могут улететь бесплатно

Конечно, бесплатные билеты на самые популярные направления закончились довольно быстро. Вместе с тем, еще есть места на рейсах, которые не так популярны среди украинцев. Так, граждане Украины могут воспользоваться бесплатным перелетом между странами западной и центральной Европы, а также есть еще билеты на самолеты Wizz Air, следующие из Великой Британии.

Условия бесплатного перелета от Wizz Air для украинцев

100 тысяч бесплатных билетов действуют, пока будут свободные места на отдельных рейсах, выполняемых с 15 сентября 2022 года по 8 декабря 2022 года.

Пассажиры могут иметь одну ручную кладь размером 40 x 30 x 20 сантиметров. Дополнительный багаж необходимо регистрировать и оплачивать согласно тарифам авиакомпании.

0 евро на билеты распространяется только на бронирование, сделанные на wizzair.com/#/rescue, где нужно ввести номер украинского паспорта в соответствующее поле, а также показать его и необходимые визовые/проездные документы в аэропорту.

Билетами можно воспользоваться с 15 сентября по 8 декабря 2022 года.