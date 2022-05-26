Бесплатные авиарейсы из Молдовы в страны ЕС: кто из украинцев может присоединиться к программе

Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международной организацией по миграции (МОМ) организует бесплатные авиаперевозки для беженцев в другие европейские государства.

Так, согласно такой инициативе, украинские беженцы, которые имеют особые нужды, друзей или родственников в любой стране Европы, могут зарегистрироваться в УВКБ ООН. После этого специалисты проверят кандидатов на получение помощи и бесплатного перелета.

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Беженцы, которые планируют податься на программу переселения в рамках инициативы солидарности ЕС, должны подпадать под одну из этих категорий:

люди с инвалидностью;

люди с тяжелым медицинским состоянием;

одинокие родители или матери с тремя или более детьми;

беременные женщины;

люди постарше.



Категории беженцев, которые могут рассчитывать на переселение в другие страны ЕС / Фото UNHCR

В какие страны организуют бесплатные перелеты

Австрия;

Франция;

Германия;

Италия;

Испания;

Франция;

Нидерланды;

Норвегия.

Сесть на бесплатный рейс могут те украинцы, которые покинули Украину после 24 февраля текущего года.

Этот список впоследствии может быть расширен.

Какие документы нужно иметь при себе

загранпаспорт (биометрический или нет) или внутренний паспорт Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдову.

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За дополнительной информацией можно обратиться за номером телефона: 0800 800 11.