Украинцы могут получить бесплатные авиабилеты в Канаду: как это сделать

Сейчас украинцам не до путешествий, но немалое количество находится за границей, и, возможно, требует добраться до разных стран. В частности, речь идет о Канаде.

Бесплатные авиабилеты в Канаду для украинских беженцев

Так, те украинцы, которые хотят отправиться в Канаду, имеют возможность сделать это бесплатно. Туристический фонд Ukraine2Canada предоставит бесплатные билеты на такие рейсы.

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Организация предлагает украинцам, спасающимся от войны, оплаченный авиаперелет в Канаду. Выдача билетов на рейсы производится поочередно каждые 15 дней – выдают по 300 билетов.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно:

иметь действительную визу по программе CUAET;

Что такое CUAET







Виза по программе CUAET позволяет беспрепятственно покидать страну и возвращаться в любое время. Если вы будете в Канаде 6 месяцев и более, то будете иметь право на оформление вида на жительство. CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel (канадско-украинское разрешение на срочный въезд) – программа для экстренной иммиграции, которая дает право оставаться в стране до 3 лет. Так, украинцы могут подавать заявление на бесплатную гостевую визу и разрешение на работу, а также учиться по образовательным программам.Виза по программе CUAET позволяет беспрепятственно покидать страну и возвращаться в любое время. Если вы будете в Канаде 6 месяцев и более, то будете иметь право на оформление вида на жительство.

быть готовыми вылететь в Канаду в течение следующих 30 дней;

не подавать заявки на бесплатные билеты от других организаций.

Перед регистрацией на рейс подготовьте фото паспорта, визы CUAET, сертификата COVID. Для детей, путешествующих с одним родителем, нужно письменное согласие другого с их контактными данными и фото паспорта.