В Польше будут набирать украинок на бесплатные IT-курсы: как подать заявку на обучение
Источник:телеграм-канал Новая Польша
Украинские беженцы, которые сейчас находятся в Польше, могут бесплатно пройти курсы для получения базовых и углубленных цифровых навыков. Обучение за рубежом пройдет в рамках проекта Incubating Freedom for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy.
Так, уже с 1 февраля в Польше стартует регистрация на бесплатное обучение по современным цифровым специальностям для украинских женщин, выехавших из Украины из-за российской агрессии. Курсы начнутся с 1 марта.
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Цель проекта – обучать, переквалифицировать и трудоустраивать женщин из Украины, чтобы дать им возможность не просто получать социальные выплаты, а получить специальность и найти хорошую работу.
Какие бесплатные курсы смогут пройти украинки
Учебная программа будет состоять из 14 дисциплин:
- Офисное программное обеспечение;
- Язык программирования JAVA;
- PYTHON для интеллектуальной обработки данных;
- Диджитализация бизнес-финансов и финансовая аналитика;
- методы и инструменты цифрового маркетинга;
- Маркетинговые системы в социальных медиа в условиях цифровой экономики;
- Аналитика цепи поставок в цифровой логистике;
- Компьютерная графика и дизайн;
- Дизайн-мышление и разработка инновационных продуктов;
- Лидерство в цифровой экономике;
- Английский для специалистов в сфере ИТ;
- Польский деловой язык;
- Психология лидерства и профессиональной успеваемости в условиях цифровизации экономики;
- Экономическая психология в условиях цифрового общества.
Кроме овладения новыми направлениями, участники получат помощь карьерных советников и наставничество сотрудников технологических компаний. Также будет создан инструмент для их связи с работодателями. Компании, которые будут проводить стажировку или принимать на работу выпускников программы, в будущем смогут воспользоваться специальной финансовой поддержкой из фондов ЕС.
Курсы будут преподавать в рамках украино-польского проекта под патронатом первой леди Польши Агаты Корнгаузер-Дуды и экс-президента Польши Александра Квасьневского.Важно! Регистрация на курсы за ссылкой !