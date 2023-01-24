В Польше будут набирать украинок на бесплатные IT-курсы: как подать заявку на обучение

Украинские беженцы, которые сейчас находятся в Польше, могут бесплатно пройти курсы для получения базовых и углубленных цифровых навыков. Обучение за рубежом пройдет в рамках проекта Incubating Freedom for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy.

Так, уже с 1 февраля в Польше стартует регистрация на бесплатное обучение по современным цифровым специальностям для украинских женщин, выехавших из Украины из-за российской агрессии. Курсы начнутся с 1 марта.

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Цель проекта – обучать, переквалифицировать и трудоустраивать женщин из Украины, чтобы дать им возможность не просто получать социальные выплаты, а получить специальность и найти хорошую работу.

Какие бесплатные курсы смогут пройти украинки

Учебная программа будет состоять из 14 дисциплин:

Офисное программное обеспечение;

Язык программирования JAVA;

PYTHON для интеллектуальной обработки данных;

Диджитализация бизнес-финансов и финансовая аналитика;

методы и инструменты цифрового маркетинга;

Маркетинговые системы в социальных медиа в условиях цифровой экономики;

Аналитика цепи поставок в цифровой логистике;

Компьютерная графика и дизайн;

Дизайн-мышление и разработка инновационных продуктов;

Лидерство в цифровой экономике;

Английский для специалистов в сфере ИТ;

Польский деловой язык;

Психология лидерства и профессиональной успеваемости в условиях цифровизации экономики;

Экономическая психология в условиях цифрового общества.

Продолжительность обучения зависит от выбранного курса и будет длиться от 1 до 3 месяцев.

Кроме овладения новыми направлениями, участники получат помощь карьерных советников и наставничество сотрудников технологических компаний. Также будет создан инструмент для их связи с работодателями. Компании, которые будут проводить стажировку или принимать на работу выпускников программы, в будущем смогут воспользоваться специальной финансовой поддержкой из фондов ЕС.

Курсы будут преподавать в рамках украино-польского проекта под патронатом первой леди Польши Агаты Корнгаузер-Дуды и экс-президента Польши Александра Квасьневского.