Бесплатная помощь украинцам, которые работают или планируют переехать в Финляндию: как получить

В Финляндии будут предоставлять бесплатные консультации украинцам, находящимся там, или тем, которые только планируют переезд. Получить информационную поддержку можно будет на родном языке.

Такая инициатива возникла в союза "Українці Фінляндії". Проект называется Asiallinen apuri, что в переводе с финского означает "практический помощник".

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Как получить бесплатную консультацию

Проект предусматривает бесплатную поддержку украинцев в Финляндии по следующим вопросам:

ведение личных дел через финские электронные сервисы;

расширенные индивидуальные консультации для тех, кто работает в Финляндии;

информация на родном языке о деятельности и функциях государственного сектора Финляндии;

заполнение и представление различных документов и заявлений.

Консультации по телефону проводят с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00 и в субботу с 12:00 до 16:00. Номера для контакта – 044 49 10 416 и 044 49 18 192. Для решения несложных вопросов можно обратиться в чат на сайте www.ukrfin.fi.

Бесплатные консультации для украинцев / Фото "Украинцы Финляндии"