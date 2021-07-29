Така ініціатива виникла у спілки "Українці Фінляндії". Проєкт має назву Asiallinen apuri, що у перекладі з фінської означає "практичний помічник".

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Як отримати безкоштовну консультацію

Проєкт передбачає безкоштовну підтримку українців у Фінляндії з таких питань:

ведення особистих справ через фінські електронні сервіси;

розширені індивідуальні консультації для тих, хто працює у Фінляндії;

інформація рідною мовою про діяльність та функції державного сектору Фінляндії;

заповнення й подання різноманітних документів та заяв.

Консультації телефоном проводять з понеділка по п'ятницю з 16:00 до 20:00 та щосуботи з 12:00 до 16:00. Номери для контакту – 044 49 10 416 та 044 49 18 192. Для розв'язання нескладних питань можна звернутись у чат на сайті www.ukrfin.fi.

Безкоштовні консультації для українців / Фото "Українці Фінляндії"