Бесплатная одежда для детей в Кракове: где можно получить
Источник:UAinKRAKOW
Уже около 2 миллионов граждан Украины после российского вторжения нашли убежище в Польше. Люди охотнее поселяются в больших городах, например, Кракове.
Поскольку большинство беженцев – это женщины с детьми, люди часто нуждаются в детской одежде. В Кракове ее можно получить бесплатно в нескольких локациях.
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Где получить бесплатную детскую одежду в Польше
Вещи приносят волонтеры и небезразличные жители Польши к нескольким точкам.
Центр Еврейской Общественности в Кракове – улица Медовая, 24.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота – выходной; воскресенье с 12:00 до 17:00.
Одним из первых в Кракове заявил о готовности помогать украинцам Центр Еврейской Общественности. Руководитель организации Джонатан Орнштейн подчеркнул, что помощь доступна всем беженцам, независимо от вероисповедания. Кроме детской одежды, в центре можно получить одежду для взрослых, еду и предметы гигиены.
"Шкаф добра» в ТЦ "Плаза" – аллея Покоя 44, здание бывшего торгового центра PLAZA.
Часы работы: с понедельника по субботу, с 10:00 до 18:00.
В магазине много бесплатных вещей для взрослых и детей, их принесли жители Кракова и окрестностей. Также здесь есть уголок для детских игр. Инициаторами являются координаторы и волонтеры Мультикультурного центра в Кракове.
"Магазин за улыбку" – улица Лагевницкая, 54.
Часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; суббота с 10:00 до 15:00.
Все желающие могут бесплатно получить детские вещи, игрушки и тележки. Товары рассортированы по размерам и даже подписаны на украинском. В магазине есть детский уголок с играми.
Обратите внимание, что в указанных местах нужно показать один из таких документов, чтобы взять бесплатные вещи:
- паспорт со штампом с датой въезда на территорию Польши после 24 февраля (или аналогичный документ, выданный Генеральным консульством Украины);
- направление на пребывание по месту жительства;
- доверенность от организаций, зарегистрированных в Национальном судебном реестре, и участвующих в "Краковской открытой коалиции".