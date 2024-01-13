Доступное искусство: музеи Берлина предлагают бесплатный вход в 2024 году

В столицу Германии возвращается программа "музейное воскресенье ". Благодаря этой инициативе любители искусства могут посетить выставки бесплатно.

В акции принимают участие 60 музеев. Суть в том, что раз в месяц в первое воскресенье вход на выставки – бесплатный. Некоторые музеи просто открывают свои двери для всех посетителей, а в некоторые предварительно нужно забронировать время.

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"‎Музейное воскресенье" возвращается

Ближайший ticket-free день – воскресенье, 4 февраля. Если вы находитесь в Берлине, можете выделить выходной для нескольких музеев, в которые долго хотели попасть. Но будьте готовы к тому, что посетителей будет больше обычного.

Такая программа уже работала в Берлине в 2019 году. Но проект прекратили из-за пандемии. Сейчас немецкое правительство возобновило финансирование "музейного воскресенья" на ближайшие 2 года. Воспользоваться предложением могут как местные жители, так и туристы.

На некоторые выставки нужно зарегистрироваться заранее / Фото Unsplash

Присоединились самые популярные музеи

Бесплатный вход предлагают такие популярные музеи, как Altes Museum, Gemäldegalerie, Pergamon Museum, Werkbundarchiv, Decorative Arts Museum и Knoblauchhaus Museum. Выбор очень разнообразен, поэтому каждый может найти вариант для себя – для любителей истории, искусства или древностей.

Узнать больше о бесплатных музеях Берлина можете по этой ссылке. Там же предлагается выбрать время и забронировать слот на посещение выставки. Регистрация открывается за неделю до выбранной даты.

В Греции открыли дворец Александра Македонского

После долгой 16-летней реставрации в Греции снова открыли древний дворец Айгай. Около 2 400 лет назад именно здесь короновали царя Александра Македонского.

Роскошный дворец Айгай имел площадь около 15 тысяч квадратных метров и являлся крупнейшим зданием древней Греции. Его развалины обнаружили во время раскопок в XIX веке.

Реставрация дворца была длинной и дорогой. Восстановить место рождения империи Александра Великого было непросто для греческих властей. На эти работы понадобилось 16 лет и более 20 миллионов евро инвестиций.