На 18% больше: популярный город Европы снова повышает налог для туристов

Самый посещаемый город Испании снова повысил туристический налог. Он вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Увеличить туристический сбор власти города решили еще в 2023-м. Но чтобы повышение не было резким, процесс разбили на несколько этапов.

Читайте также Заменяют переполненные: названы стремительно набирающие популярность туристические направления Европы,

Барселона снова повысит налог для туристов

В Барселоне с 1 апреля снова увеличат ставку налога для туристов. Посетители Барселоны теперь должны будут платить городской налог, который был повышен с 2,75 евро до 3,25 евро, то есть на 18% или на 0,50 евро.

Кроме городского налога, туристы в Барселоне также должны будут платить региональный налог, что зависит от типа жилья, в котором они останавливаются: апартаментах, отелях и хостелах, кемпингах. Также платить его должны пассажиры круизных судов: 3 евро – те, кто остается в городе полдня, 2 евро – в сутки.

Один из туристических сборов в Барселоне может стоить посетителям минимум 12 евро за неделю.

рассматривая цены в перспективе, посетители Барселоны будут платить 6,75 евро за ночь, включая городской налог в размере 3,25 евро, а также региональный туристический сбор в размере 3,50 евро за ночь для гостей пятизвездочных отелей, что в сумме составляет до 47,25 евро за человека в неделю в испанском городе.

Барселона повышает налог для туристов / Фото Unsplash

Расходы тех, кто проживает в арендованном жилье, составляют до 5,50 евро за ночь, что стоит посетителю 38,50 евро за неделю пребывания. Туристический сбор для пассажирских крейсеров, которые остаются в городе 12 часов, придется заплатить 6,25 евро.

Повышение цен направлено на установление качественного туризма над массовым. По оценкам, в 2024 году сбор принесет 100 миллионов евро, которые будут направлены на увеличение бюджета города,

– говорит мэр Барселоны.

Это была цель: сдержать количество туристов и увеличить туристический доход, поскольку модель больше не является массовым туризмом, а качественным туризмом, который добавляет ценность городу.

К слову, несмотря на ожидаемый наплыв туристов, не все страны существенно поднимают цены. Эксперт Саймон Колдер назвал 4 самые бюджетные направления в Европе на 2024 год.