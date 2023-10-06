100 тысяч долларов за право владеть автомобилем: в Сингапуре борются с пробками

В Сингапуре право владеть автомобилем стоит уже более 100 тысяч долларов. Так страна пытается уменьшить пробки.

Иметь машину в Сингапуре может позволить себе не каждый. Страна подняла стоимость сертификата на владение большим семейным автомобилем до рекордного уровня. Теперь такой документ стоит 106 619 долларов.

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Персональный транспорт – дорогое удовольствие

Еще в 1990 году в государстве ввели систему 10-летних сертификатов, чтобы избавиться от пробок. Потенциальные владельцы автомобилей в Сингапуре должны сначала приобрести специальное разрешение на аукционе. Их проводят каждые две недели. Правительство внимательно следит за количеством выставленных на продажу сертификатов.

Эта система плюс налоги и импортные пошлины сделали Сингапур самой дорогой страной в мире для владельцев автомобилей. Например, средняя легковая машина Toyota Camry обойдется здесь около 185 тысяч долларов. Это включая сертификат и налоги. В США, например, такой автомобиль можно приобрести в шесть раз дешевле.

В конце 2022 года на 5,5 миллиона жителей Сингапура было менее 1 миллиона частных автомобилей.

Правительство стремится побуждать жителей больше пользоваться общественным транспортом. Его разветвленная система считается одной из лучших в мире. В прошлом году правительство выделило более 40 миллиардов долларов на расширение и усовершенствование железнодорожной сети в течение следующих 10 лет.

Плата за пробки в Нью-Йорке

Жителям Нью-Йорка с собственными автомобилями придется платить дополнительный сбор. Власти позволили взимать деньги с въезжающих в Нижний Манхэттен.

Мегаполис ужасно страдает от городских пробок. Особенно сильно забит машинами центр города. Поэтому была разработана специальная система оплаты за проезд через деловой район Нью-Йорка. Ее назвали "платой за пробки".

Дополнительная плата должна снизить концентрацию транспортных средств в центральном районе на 10% ежедневно. Ведь те, кто не захотят платить и будут иметь больше времени, поедут по другим дорогам.

Решение по "плате за пробки" еще окончательно не принято. Но, вероятно, въезд в Нижний Манхэттен будет стоить 23 доллара. Местные чиновники подтверждают, что изменения могут вступить в силу весной 2024 года.