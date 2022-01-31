Автомобиль без стекла, водитель без документов: в Польше задержали украинца

Гражданин Украины передвигался на собственном автомобиле по Польше без документов, без стекла и без права пребывания на территории республики. За эти нарушения ему грозит депортация.

Инцидент произошел во Вроцлаве. Местные полицейские остановили нарушителя во время патрулирования по улицам города.

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Во время патрулирования улиц города правоохранители заметили подозрительное транспортное средство. Это был легковой автомобиль марки Honda. Его техническое состояние существенно отличалось от принятых стандартов. Следовательно, полицейские остановили авто для проверки.

За рулем машины находился 35-летний гражданин Украины. У водителя не было при себе документов, как для подтверждения личности, так и документов на авто, а транспортное средство не прошло техосмотр. В авто отсутствовало переднее левое стекло, было повреждено наружное зеркало автомобиля и наблюдалась утечка рабочей жидкости. И на этом еще не все: выяснилось, что водителю запрещено находиться на территории Польши, потому что раньше он совершал уголовные правонарушения.

Украинца доставили в пограничную службу для дальнейшей депортации.

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