Автобусы дальнего следования станут полностью бесплатными в Испании: маршруты на 2023 год
Источник:La Vanguardia
Путешествовать по Испании станет еще доступнее. Государственные автобусы будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно.
Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес. Следовательно, автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.
Читайте также Персональный советник, который сохранит ваше время: как пользоваться справочником "Украинцы в Польше"
По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что отрицательно сказывается на экологической ситуации в стране. Поэтому правительственная инициатива по безбилетному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.
Какие автобусы станут бесплатными в Испании в 2023 году
- Уэска – Лерида
- Барселона – Уэска
- Мадрид –
- Мадрид – Саламанка – Виго
- Уэска – Украина
- Мадрид – Фуэнте-дель-Арко – Монестерио – Бадалона
- Мадрид – Миахадас – Дон Бенито
- Мадрид – Хараис-де-ла-Вера
- Мадрид – Саорехас
- Мадрид – Касас-Ибаньес – Las Lagunas de Ruidera
- Мадрид – Пьедрабуэна – Касас-Ибаньес – Las Lagunas de Ruidera
- Мадрид – Хаэн
- Логроньо – Сория – Мадрид
- Мадрид – Толедо
- Мурсия – Севилья
- Мурсия – Валенсия
- Мадрид – Аликанте
- Бургос – Поса-де-ла-Саль – Фриас – Бривьеска
- Мадрид – Гранада – Альмуньекар
- Мадрид – Сарагоса – Барселона
- Сантандер – Бильбао – Барселона
- Аликанте – Мурсия
- Саламанка – Леон – Сантандер
- Севилья – Малага
- Ирун – Мадрид
- Сантьяго-де-Компостела – Хихон – Ирун – Барселона
- Мадрид – Леон – Хихон
- Севилья – Саламанка – Ирун
- Ферроль – Альхесирас
- Мурсия – Альмерия
- Мадрид – Гвадалахара
- Сория – Сарагоса
- Мадрид – Альмерия
- Альмерия – Картахена
- Аликанте – Картахена – Мурсия.