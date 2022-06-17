Автобусы FlixBus будут курсировать из Киева во Вроцлав: график движения и стоимость билетов
Источник:твитер FlixBus Ukraine
Популярная компания FlixBus, осуществляющая пассажирские перевозки по Европе, анонсировала новый прямой рейс из Украины в Польшу. О графике движения и ценах на билеты – читайте в нашем материале.
Так, уже через неделю, с 23 июня, FlixBus будет возить украинцев из Киева во Вроцлав. По этому направлению автобусы будут отправляться из украинской столицы 4 раза в неделю:
- Киев – Вроцлав: по понедельникам, по вторникам, по четвергам и по пятницам;
- Вроцлав – Киев: по вторникам, средам, по пятницам и по субботам.
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График движения автобусов FlixBus из Киева во Вроцлав.
Зеленый автобус будет выезжать с Центрального автовокзала Киева в 10:30 и прибывать на вроцлавский автовокзал в 06:35. Тем временем из Вроцлава будет отправляться в 20:00 и прибывать в Киев в 16:15.
Примечательно, что расписание всех рейсов FlixBus сейчас подстроено так, чтобы автобусы ехали по территории Украины только в дневное время, не нарушая комендантского часа.Полный маршрут рейса №3230 Киев – Вроцлав: Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Краков – Катовице – Вроцлав.
Стоимость билетов
Купить билеты можно от 1 799 гривен, однако ценник колеблется вплоть до 4 тысяч гривен.
Что входит в стоимость:
- перевозчик обещает комфортную поездку в современном автобусе с кондиционером;
- наличие туалета;
- пассажиры будут иметь расширенные места для ног;
- можно пользоваться розетками;
- доступный бесплатный Wi-Fi.
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