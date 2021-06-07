Подобным образом власти города поощряют жителей больше двигаться. Многие уже успели опробовать новинку.

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Как получить билет за приседания

Специальный автомат считает не деньги, а приседания. Так, чтобы получить один автобусный билет, нужно сделать 20 приседаний . Успеть это надо за 2 минуты .

Таким образом каждый человек может сэкономить 50 евроцентов (около 16,5 гривны).

Ограничений по количеству билетов, которые может получить один человек, нет.

В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"

В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"

В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"