Подобным образом власти города поощряют жителей больше двигаться. Многие уже успели опробовать новинку.
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Как получить билет за приседания
Специальный автомат считает не деньги, а приседания. Так, чтобы получить один автобусный билет, нужно сделать 20 приседаний. Успеть это надо за 2 минуты.
Таким образом каждый человек может сэкономить 50 евроцентов (около 16,5 гривны).
Ограничений по количеству билетов, которые может получить один человек, нет.
В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"
В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"
В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"
В румынском городе Клуж-Напока создали "спортомат" / Фото фейсбук "Укринформ"