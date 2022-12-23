Автобусный лоукостер FlixBus открыл первый прямой рейс из Украины в Германию

Популярный бюджетный автобусный перевозчик FlixBus запустил еще один рейс в Европу. Новый маршрут стал первым прямым сообщением между Украиной и Германией.

Речь идет о направлении Киев – Берлин. Его обслуживает крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus. Первая поездка зеленого автобуса между столицами Украины и Германии состоялась вчера, 22 декабря.

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Киев – Берлин: новая линия от FlixBus

Рейсу присвоили номер N3207. Автобусы будут курсировать 4 раза в неделю: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье из Киева, а в понедельник, вторник, пятницу и субботу – из Берлина. В пути придется провести около 24 часов (это с учетом остановок и заложенным временем на пересечение границы).

Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин.

FlixBus как компания родилась в Германии, и сообщение Киева и Берлина по прямому маршруту – это символическое событие для нас. Кроме того, Берлин входит в ТОП-5 городов с самым большим спросом среди украинских пассажиров. После того, как мы добавили этот рейс, билеты на первые рейсы из Берлина в Киев и Львов были полностью забронированы за несколько дней,

– комментирует Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии.

Билеты на автобусы FlixBus доступны на сайте компании, в мобильном приложении FlixBus, а также в точках продаж по всей Украине.

На сегодня FlixBus уже насчитывает 15 международных рейсов из Украины. Зеленые автобусы курсируют в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.