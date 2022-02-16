Авто на металлолом: от каких марок авто избавлялись чаще всего в 2021 году в Польше

16 февраля 2022 , 09:27
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Источник:

Samar.pl

В 2021 году на металлолом в Польше пошло 485,5 тысячи легковых автомобилей. Этот показатель на 19,8% больше, чем в 2020 году.

Чаще владельцы избавлялись от своих автомобилей 1999 года производства. Таких в 2021 году на металлоломе было 73 тысячи штук.

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Далее следуют автомобили 2000 года (63,1 тысячи штук) и 1998 года производства (55,4 тысячи штук). Почти 40% всех автомобилей, которые пошли на металлолом в Польше в течение 2021 года, ранее были ввезены в страну уже подержанными.

Список марок авто, которые чаще всего шли на металлолом в 2021-м

  1. Opel – 74 143 штуки;
  2. Volkswagen – 64 211 штука;
  3. Fiat – 52 526 штук;
  4. Renault – 48 465 штук;
  5. Ford – 43 780 штук;
  6. Audi – 21 519 штук;
  7. Daewoo – 21 369 штук;
  8. Peugeot – 21 001 штука;
  9. SEAT – 16 588 штук;
  10. Skoda – 15 545 штук.

Заметим, что автомобиль, зарегистрированный в Польше, при продаже, дарении или утилизации необходимо снять с учета.

Как снять автомобиль с учета в Польше

Не так сложно снять с учета авто в Польше, но сделать это нужно обязательно, если этого требуют обстоятельства. Расходы на штрафы очень огромны, а обжаловать их, если причиной была лень или незнание законов, практически невозможно.

Независимо от причин снятия авто с учета необходимо предоставить:

  • Заявление о снятии с учета.
  • Удостоверение личности.
  • Квитанция об уплате пошлины. Оплатить нужно 10 злотых. В случае действия по доверенности еще 17 злотых за доверенность.
  • Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).
  • Karta pojazdu, если она есть.
  • Документ, подтверждающий основания снятия с регистрации.

Чтобы получить документ об утилизации, необходимо:

  1. Обратиться в специальную организацию, принимающую машины в металлолом.
  2. Подать заявление об утилизации в место разбирательства.
  3. Предоставить автомобиль. Как правило, за услугу деньги не взимаются, а иногда владельца еще и заплатят какую-нибудь символическую сумму.

В результате утилизации владельцу выдается свидетельство о демонтаже (zaświadczenie o demontażu) – это и есть необходимый документ, который нужно добавить в обязательный пакет. На снятие с регистрации утилизированного автомобиля дается 30 дней. После этого срока может быть зафиксировано нарушение, предусматривающее штраф до 2000 злотых.

Автор: Альона Захарова