Какая страна в Европе самая счастливая: ответ Евростата

Эксперты назвали страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о "показателях качества жизни".

Счастливейшей страной Европы стала Австрия. Государство набрало 7,9 балла из 10 возможных в рейтинге Евростата. Эксперты проводят такие замеры каждый год. В каких еще странах живут самые счастливые люди – читайте дальше.

Интересно До сих пор "неиспорченные" туристами: какие страны стоит посетить, пока не поздно

Индекс счастья в ЕС

Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства – Польша, Финляндия и Румыния – заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза получили средний показатель 7,1 балла из 10.

Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгарию.

Самый низкий балл в рейтинге получила Болгария с результатом 5,6 балла. Это единственная страна ЕС, набравшая менее 6 баллов по общему индексу удовлетворенности жизнью.

Австрийцы больше всего довольны жизнью / Фото Unsplash

Зачем нужен "рейтинг счастья"

При составлении этого рейтинга Евростат хотел зафиксировать тенденции субъективного благосостояния жителей Европы. Эксперты отметили, что граждане ЕС преимущественно полностью удовлетворены своей жизнью, если имеют в среднем 7,1 из 10 баллов.

Примечательно, что на уровень благосостояния респондентов влияет не только материальное положение. Важны и такие факторы, как финансовая стабильность, уровень образования и семейные ценности.

Интересно отметить, что некоторые страны, которые в недалеком прошлом ассоциировались с низким уровнем доходов – такие как Румыния и Польша – оказались среди стран, где удовлетворенность жизнью является самой высокой, что свидетельствует о сложности связи между субъективным благосостоянием и экономическим благосостоянием,

– подчеркнули в Евростате.

По результатам другого важного опроса Gallup, статус самой счастливой страны в мире уже 6-й год сохраняет Финляндия. Больше об этом рейтинге читайте по ссылке.