Австрия продлила действие временной защиты для беженцев из Украины: названы сроки

Украинцы в Австрии могут находиться в стране на основании временной защиты. Правительство страны приняло решение продолжить его действие.

Австрия продлила статус защиты для украинских беженцев

Европейская комиссия также приняла данную схему. Так, действие статуса будет продлено до марта 2024 года.

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Компетентным органом для выдачи идентификационных карт для перемещенных лиц является Федеральное ведомство иммиграции и убежища. Идентификационные карты для перемещенных лиц теперь переизданы со сроком действия до марта 2024,

– говорится в сообщении правительства.

Удостоверения личности, на основании которых проживают беженцы в Австрии, будут действовать до конца указанного срока.

Сколько беженцев из Украины находится в Австрии

Австрийское правительство сообщило, что с марта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, украинским беженцам было выдано почти 88 900 удостоверений личности.

В то же время около 56 000 человек, перемещенных из-за войны, сейчас получают базовую помощь в Австрии. В настоящее время в центральном реестре на учете состоит более 67 000 человек, вынужденных бежать от российской войны против Украины.