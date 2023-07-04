Австрия вводит сбор на границе с Венгрией: сколько придется платить

Власти Австрии анонсировали новый сбор для приезжих. Будут стягивать его с тех, кто пересекает наземную границу с Венгрией – между австрийским городом Шаттендорф (Сомфалва) и венгерским селом Агфалва (Агендорф).

Пункт пропуска был закрыт с 1 марта из-за ремонта. С 3 июля он открывается, но по новым правилам.

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Австрия будет снимать 160 евро на границе с Венгрией

Да, иностранцы, которые будут приезжать в Австрию через него, должны будут заплатить 160 евро. 140 евро из них позже вернут в виде ваучеров, которые можно использовать в магазинах, парикмахерских и других местах Шаттендорфа.

Муниципалитет Шаттендорфа уже объявил об открытых заявках на получение разрешений на пересечение границы, дополнительно разбивая плату.

За заявку взимается федеральный сбор в размере 14,30 евро (+3,90 евро за приложение). Расходы на выдачу сообщения составляют 38,90 евро (одноразовое) или 145,90 евро (многочасовое). Это административное собрание будет возвращено с помощью торговых ваучеров Schattendorf на сумму 140 евро,

– отмечают в заявлении муниципалитета.

Многих эта идея, конечно, не обрадовала. Люди говорят, что новые правила ограничивают свободу передвижения и нарушают пограничный кодекс ЕС.

Какая была реакция?

И Австрия и Венгрия являются членами Шенгенской зоны, законы которой определяют, что пограничный контроль между государствами-членами должен быть снят, чтобы не было физических препятствий для свободы передвижения по этой территории.

Согласно Шенгенскому пограничному кодексу, внутренний пограничный контроль можно в основном восстановить только в случаях, когда существует угроза безопасности граждан.

В настоящее время 6 государств-членов имеют внутренний пограничный контроль, в основном из соображений безопасности:

Норвегия,

Дания,

Германия,

Швеция,

Австрия,

Франция.

С 7 по 13 июля Литва также вводит пограничный контроль в своих международных аэропортах и морских портах, на сухопутной границе с Латвией, на сухопутной границе с Польшей в связи с саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля.